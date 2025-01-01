Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Beschützerinstinkt

Staffel 6Folge 14
Beschützerinstinkt

Smallville

Folge 14: Beschützerinstinkt

41 Min.Ab 12

Lex beauftragt ein Sicherheits-Team für Lana, als er auf Geschäftsreise geht. Doch bereits kurz nach Lex' Abreise, erhält Lana einen bedrohlichen Anruf und mysteriöse Fotos zugeschickt. Als dann auch noch fremde Gegenstände in ihrem Zimmer auftauchen, flieht sie auf die Kent-Farm. Clark und Jimmy machen sich sofort auf die Suche nach dem Täter, doch dieser hat Lana bereits gefunden ...

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

