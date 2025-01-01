Smallville
Folge 14: Beschützerinstinkt
41 Min.Ab 12
Lex beauftragt ein Sicherheits-Team für Lana, als er auf Geschäftsreise geht. Doch bereits kurz nach Lex' Abreise, erhält Lana einen bedrohlichen Anruf und mysteriöse Fotos zugeschickt. Als dann auch noch fremde Gegenstände in ihrem Zimmer auftauchen, flieht sie auf die Kent-Farm. Clark und Jimmy machen sich sofort auf die Suche nach dem Täter, doch dieser hat Lana bereits gefunden ...
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
