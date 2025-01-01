Smallville
Folge 4: Green Arrow
41 Min.Ab 12
Auf Martha Kents Wohltätigkeitsveranstaltung wird eine von Lionel Luthor verliehene Kette gestohlen. Der Dieb: ein Robin Hood der Neuzeit. Er stiehlt von den Reichen, um den Armen zu helfen, und nennt sich "Green Arrow". Clark findet schnell heraus, wer der mysteriöse Kämpfer für Gerechtigkeit ist. Doch es gibt mehrere Gründe, warum er dessen wahre Identität für sich behält.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen