WarnerStaffel 6Folge 17
Folge 17: Fightclub

39 Min.Ab 12

Clark wird Mitglied in einem geheimen Fight-Club, wo sich Meteoritenfreaks bis aufs Blut bekämpfen. Unter den Gladiatoren, die allesamt Superkräfte besitzen, sticht einer besonders hervor: der angeblich unbesiegbare Titan. Clark vermutet, dass er ein Monster aus der Phantomzone ist. Obwohl er Angst hat, entschließt sich Clark, gegen Titan anzutreten.

