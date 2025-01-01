Smallville
Folge 17: Fightclub
39 Min.Ab 12
Clark wird Mitglied in einem geheimen Fight-Club, wo sich Meteoritenfreaks bis aufs Blut bekämpfen. Unter den Gladiatoren, die allesamt Superkräfte besitzen, sticht einer besonders hervor: der angeblich unbesiegbare Titan. Clark vermutet, dass er ein Monster aus der Phantomzone ist. Obwohl er Angst hat, entschließt sich Clark, gegen Titan anzutreten.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen