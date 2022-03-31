Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Long Covid - mein Kampf zurück ins Leben

SAT.1Staffel 2022Folge 2vom 31.03.2022
Long Covid - mein Kampf zurück ins Leben

Folge 2: Long Covid - mein Kampf zurück ins Leben

44 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 12

Genesen, aber noch lange nicht gesund - ein Schicksal, das jeden zehnten Corona-Patienten in Deutschland trifft. Mehr als 1,1 Millionen Deutsche leiden mittlerweile unter Long Covid. Müdigkeit, Muskelschmerzen, Gedächtnislücken oder Atemnot: Die Beschwerden sind vielfältig, die Folgen oft verheerend. "SPIEGEL TV" hat drei Long Covid-Patient:innen und ihre Familien über Monate begleitet, sie bei Reha, Gedächtnistraining, Arztterminen und in ihrem Alltag gefilmt.

