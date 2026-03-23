Berühmt, berüchtigt - Echt ReeperbahnJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 23.03.2026: Berühmt, berüchtigt - Echt Reeperbahn
45 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Die Hamburger Reeperbahn ist Deutschlands bekannteste Partymeile im Herzen von St. Pauli und bietet jedes Jahr Attraktion für rund 25 Millionen Touristen. Aber wie sieht das wahre Leben rund um die Reeperbahn aus? Wer sind die Köpfe hinter den legendären Kneipen? Und warum können sich so viele Hamburger keinen schöneren Ort zum Leben und Arbeiten vorstellen?
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1