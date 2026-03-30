Berühmt, berüchtigt - Wa(h)re Liebe ReeperbahnJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 30.03.2026: Berühmt, berüchtigt - Wa(h)re Liebe Reeperbahn
45 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Die Hamburger Reeperbahn liegt in Deutschlands legendärstem Rotlichtviertel. Tänzerin Gina arbeitet in einer der bekanntesten Table-Dance Bars. Doch nur wenn genug Private-Dances gebucht werden, ist sie nach Feierabend mit ihrem Verdienst zufrieden. Die Hamburger Reeperbahn bietet allerdings auch Menschen in Not Hilfe an: Für sie ist das Regenbogenhaus oft die letzte Rettung. In dem Wohnheim finden Menschen, die sonst auf dem Wohnungsmarkt keine Chance haben, ein neues Zuhause.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1