Das größte Weinfest der Welt - Zwischen Schunkeln und SchuftenJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 11.12.2025: Das größte Weinfest der Welt - Zwischen Schunkeln und Schuften
46 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Einmal im Jahr herrscht Ausnahmezustand in Bad Dürkheim. Auf dem Wurstmarkt - dem größten Weinfest der Welt - geht 9 Tage lang die Post ab. Und das schon seit über 600 Jahren - Wir schauen uns das Traditionsfest ganz genau an.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022, Season 2024: SAT.1 & © Season 2024: Kabel Eins & © Season 2021-2022: Spiegel TV GmbH & © Season 2021: Sat.1