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SPIEGEL TV - Reportage

Gigantisch klein! 25 Jahre Miniatur Wunderland

SAT.1Folge vom 01.06.2026
Gigantisch klein! 25 Jahre Miniatur Wunderland

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SPIEGEL TV - Reportage

Folge vom 01.06.2026: Gigantisch klein! 25 Jahre Miniatur Wunderland

45 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Das Miniatur Wunderland in Hamburg beherbergt die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Jetzt feiert die außergewöhnliche Austellung ihr 25-jähriges Jubiläum. Das Wunderland ist mit fast siebzehn Kilometer Gleisen, mehr als 1.200 Zügen und knapp 300.000 Figuren eine Ausstellung der Superlative. Die Reportage zeigt exklusives Archivmaterial aus den Anfängen, dokumentiert Meilensteine der vergangenen Jahre und wirft einen Blick auf die Pläne der Zukunft.

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