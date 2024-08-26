Penny goes Party - Ein Discounter im FestivalwahnsinnJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 26.08.2024: Penny goes Party - Ein Discounter im Festivalwahnsinn
45 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 12
Ein Festival der Superlative: Rund 220.000 Besucher aus mehr als vierzig Ländern, eine Campingfläche von fast 700.000 Quadratmetern, dreihundert DJs und Musik non-stop - das ist das Parookaville, eines der größten Elektro-Festivals in Europa. Hier steigt einmal im Jahr eine Party mit Bühnen, Musik, Jahrmarkt und bunt kostümiertem Feiervolk. Spiegel TV blickt hinter die Kulissen des Megaevents.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1