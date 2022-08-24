Sommeranfang / Helden beim ZeltenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 24.08.2022: Sommeranfang / Helden beim Zelten
23 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6
Der Sommer ist angebrochen, was Mr. Krabs ausgesprochen freut, denn nun haben die Kinder genug Zeit, um ihr Taschengeld in seine Burger zu investieren. // Spongebob und Patrick zelten - und zwar direkt vor Thaddäus' Haus. Kann das gut gehen?
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon