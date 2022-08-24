Der neue Mitschüler / Moby MuschelJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 24.08.2022: Der neue Mitschüler / Moby Muschel
Folge vom 24.08.2022
Ab 6
SpongeBob nimmt Patrick mit in die Fahrschule. Weil die beiden aber nur Unfug machen, ist der Ärger schon vorprogrammiert. // Mr. Krabs lädt zum Muschelangeln ein. Doch die Jagd auf eine Riesenmuschel artet zu einer Schlacht aus.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon