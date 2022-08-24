Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Der neue Mitschüler / Moby Muschel

NickelodeonFolge vom 24.08.2022
Der neue Mitschüler / Moby Muschel

Der neue Mitschüler / Moby MuschelJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 24.08.2022: Der neue Mitschüler / Moby Muschel

23 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6

SpongeBob nimmt Patrick mit in die Fahrschule. Weil die beiden aber nur Unfug machen, ist der Ärger schon vorprogrammiert. // Mr. Krabs lädt zum Muschelangeln ein. Doch die Jagd auf eine Riesenmuschel artet zu einer Schlacht aus.

Alle verfügbaren Folgen