Geizig bleibt geizig / UnfallschädenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 24.08.2022: Geizig bleibt geizig / Unfallschäden
23 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6
Mr. Krabs wird krank, nachdem er einen alten Krabbenburger gegessen hat, den er nicht wegwerfen wollte. // SpongeBob zieht sich beim Sandboarden eine Verletzung zu. Aus Angst vor mehr Unfällen bleibt er nun lieber zu Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon