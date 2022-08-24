Anstreicher / Das AusbildungsvideoJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 24.08.2022: Anstreicher / Das Ausbildungsvideo
22 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6
Mr. Krabs lässt SpongeBob und Patrick sein Haus streichen, und zwar mit nicht abwaschbarer Farbe. // Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dieser Episode tatsächlich um ein Trainingsvideo für neue Angestellte der Krossen Krabbe.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
