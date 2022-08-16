Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBob Schwammkopf

MTVNickelodeonFolge vom 16.08.2022
Folge vom 16.08.2022: Auf in den Sommerknast / Fressen oder gefressen werden

22 Min.Folge vom 16.08.2022Ab 6

SpongeBob und Patrick wollen ein Summercamp besuchen, aber sie geraten auf ein falsches Schiff. So gelangen sie zu einer Gefängnisinsel. SpongeBob und Patrick verlieren sich in der Wildnis und geraten schon bald in Gefahr.

