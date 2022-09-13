Ohne einen Penny / Das BootskundemuseumJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 13.09.2022: Ohne einen Penny / Das Bootskundemuseum
22 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 6
SpongeBob findet einen Cent auf der Straße. Mr. Krabs beobachtet ihn dabei und will den Cent klauen. SpongeBob will unbedingt in einer Nacht alles über die Geschichte der Seefahrt lernen. Aber bald stößt er an seine Grenzen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon