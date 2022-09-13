Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Ohne einen Penny / Das Bootskundemuseum

MTVNickelodeonFolge vom 13.09.2022
Ohne einen Penny / Das Bootskundemuseum

Ohne einen Penny / Das BootskundemuseumJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 13.09.2022: Ohne einen Penny / Das Bootskundemuseum

22 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 6

SpongeBob findet einen Cent auf der Straße. Mr. Krabs beobachtet ihn dabei und will den Cent klauen. SpongeBob will unbedingt in einer Nacht alles über die Geschichte der Seefahrt lernen. Aber bald stößt er an seine Grenzen.

Alle verfügbaren Folgen