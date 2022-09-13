Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBob Schwammkopf

MTVNickelodeonFolge vom 13.09.2022
Folge vom 13.09.2022: Spongikus / Sinfonie in Arzt-Dur

22 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 6

Plankton entscheidet sich, statt seines Restaurants nun eine Kampfarena zu führen. Er lockt damit sogar die Gäste der Krossen Krabbe an. Thaddäus will beim Kompositionswettbewerb gewinnen, aber SpongeBob kommt ihm in die Quere.

