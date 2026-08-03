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St. Denis Medical

Aloha, alle zusammen

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 03.08.2026
Aloha, alle zusammen

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St. Denis Medical

Folge 1: Aloha, alle zusammen

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Frisch erholt von ihrem Urlaub auf Hawaii kehrt Oberschwester Alex ins St. Denis Medical zurück - und nimmt die entspannte Inselstimmung direkt mit auf die Station. Während Dr. Joyce Henderson fieberhaft versucht, die nagelneue Geburtsstation rechtzeitig für den Besuch einer wichtigen Spenderin herzurichten, sorgen ein verunglücktes Gender-Reveal-Feuerwerk sowie ein vom Blitz getroffener Patient für turbulenten Alltag.

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