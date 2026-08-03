St. Denis Medical
Folge 2: Mama Bär aktiviert
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Als Bruce verletzt zur Arbeit erscheint, schlägt Joyce Alarm und fordert höhere Sicherheitsstandards für das Krankenhaus. Da das Budget jedoch keine großen Sprünge zulässt, organisiert sie kurzerhand einen improvisierten Selbstverteidigungskurs für die Belegschaft. Alex hält dies für keine gute Lösung und schaltet die Presse ein - bis ein Blick auf das Überwachungsvideo des benachbarten Supermarkts enthüllt, wer wirklich hinter dem Angriff steckt.
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.