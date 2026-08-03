Sie sind in seiner persönlichen BlaseJetzt kostenlos streamen
St. Denis Medical
Folge 9: Sie sind in seiner persönlichen Blase
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Als ein Junge nach einem Unfall eine Tetanusspritze verweigert, stößt die Belegschaft an ihre Grenzen. Währenddessen plant Joyce mit ihrer selbsternannten Hochzeitsplanerin Alex eine Wikinger-Trauung, bei der die ungewöhnlichen Vorstellungen von Bräutigam Sanderson für reichlich Zündstoff sorgen. Und während das Kollegium einen Kollegen mit neuer Brille plötzlich in einem ganz anderen Licht sieht, entpuppt sich die Happy Hour als Gelegenheit für unerwartete Geständnisse.
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.