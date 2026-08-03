Ein neuer bester FreundJetzt kostenlos streamen
St. Denis Medical
Folge 13: Ein neuer bester Freund
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Bruce freundet sich mit Tim an und möchte ihn in sein Quizteam aufnehmen - sehr zum Ärger von Alex, die dies zu verhindern versucht. Durch ein Missgeschick Serenas gerät Joyce unfreiwillig auf eine außergewöhnliche Reise, die ihr eine neue Perspektive auf das Leben schenkt. Und Ron sorgt im Krankenhaus für Aufsehen, als er stolz seine neuen italienischen Lederschuhe präsentiert ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.