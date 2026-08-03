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St. Denis Medical

Zeitverschwendung und Marbel

ProSiebenStaffel 2Folge 8vom 03.08.2026
Zeitverschwendung und Marbel

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Folge 8: Zeitverschwendung und Marbel

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Ein Patient sorgt für Aufsehen: Sanderson hat eine Murmel verschluckt, um Joyces Aufmerksamkeit zu erregen. Während Bruce und Ron sich als selbsternannte Beziehungsberater versuchen, steckt Alex zwischen den Fronten: Auf der einen Seite droht ein aufgebrachtes Pflegeteam mit Streik, auf der anderen greift Joyce zu fragwürdigen Methoden, um den Konflikt zu lösen. Alex jongliert diplomatisch zwischen den Lagern - bis eine falsch adressierte Nachricht alles durcheinanderbringt.

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