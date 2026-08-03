Herzlichen Glückwunsch MattyJetzt kostenlos streamen
St. Denis Medical
Folge 14: Herzlichen Glückwunsch Matty
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Matt feiert seinen allerersten Geburtstag - ausgerechnet in einer Spielhalle. Während Alex im Laser-Tag-Parcours alles gibt und Ron fieberhaft versucht, seinen Highscore bei "Space Invaders" zu knacken, hofft Joyce auf ein amouröses Abenteuer. Als Kaplan Steve seine Beziehung mit Serena offenbart, kochen die Emotionen hoch und der Abend nimmt eine dramatische Wendung.
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.