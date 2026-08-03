St. Denis Medical
Folge 11: Das ist kein Bingo
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Beim alljährlichen Seniorengesundheitstag läuft für Alex längst nicht alles nach Plan: Ihr sorgfältig geplantes Programm gerät zunehmend außer Kontrolle, als Kaplan Steve die Veranstaltung mit seinem unkonventionellen Charme in eine ausgelassene Party verwandelt, wobei Alex eine überraschende Entdeckung über ihn und Serena macht. Bruce rettet einer Patientin das Leben, obwohl diese ausdrücklich eine andere Verfügung getroffen hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.