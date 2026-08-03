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St. Denis Medical

Das ist kein Bingo

ProSiebenStaffel 2Folge 11vom 03.08.2026
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Folge 11: Das ist kein Bingo

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Beim alljährlichen Seniorengesundheitstag läuft für Alex längst nicht alles nach Plan: Ihr sorgfältig geplantes Programm gerät zunehmend außer Kontrolle, als Kaplan Steve die Veranstaltung mit seinem unkonventionellen Charme in eine ausgelassene Party verwandelt, wobei Alex eine überraschende Entdeckung über ihn und Serena macht. Bruce rettet einer Patientin das Leben, obwohl diese ausdrücklich eine andere Verfügung getroffen hatte ...

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