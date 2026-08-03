Alle lieben Portland GeneralJetzt kostenlos streamen
St. Denis Medical
Folge 15: Alle lieben Portland General
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Camille Jacobs, die Chefin des renommierten Portland General, landet mit einer Schnittwunde in der Notaufnahme - und nutzt die Gelegenheit sogleich für eine ausgiebige Inspektion. Während ein verlockendes Jobangebot Bruce in Versuchung führt, kämpft Ron mit einem gesperrten Computer und seiner Vergangenheit. Serena entdeckt derweil die erstaunlichen Vorzüge eines süßen kleinen Begleiters auf der Station.
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St. Denis Medical
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2024 Universal Television LLC. All rights reserved. & © Season 2: 2025 Universal Television LLC. All rights reserved.