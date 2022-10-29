Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Halloween und Co. - zum Fürchten gut

sixxStaffel 11Folge 11vom 29.10.2022
Halloween und Co. - zum Fürchten gut

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 11: Halloween und Co. - zum Fürchten gut

26 Min.Folge vom 29.10.2022Ab 6

Enie van de Meiklokjes begeistert mit ausgefallenen Halloween-Rezepten: Sie verrät, wie man in Mexiko das traditionelle Totenbrot backt. Außerdem zaubert Enie leckere Soul-Cookies mit fünf verschiedenen Gewürzen und fruchtigen Beeren. Ein echter Hingucker auf jeder Halloween-Party ist Enies Hirnkuchen aus Biskuitteig. Das Gebäck besticht nicht nur mit seiner Optik, sondern auch mit dem Geschmack.

