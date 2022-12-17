Die heiligen drei KuchenJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 18: Die heiligen drei Kuchen
25 Min.Folge vom 17.12.2022Ab 6
Diese drei Kuchenkreationen dürfen in der besinnlichen Zeit bei keinem Festmahl fehlen: Neben einer amerikanischen Red Velvet-Torte mit Glühwein-Spiegel versüßt Enies Weihnachts-Cheesecake mit Tannenspitzensirup den Heiligabend und die anschließenden Feiertage. Außerdem zeigt Onlinebäckerin Mara Staab, was man aus den übrig geblieben Plätzen zaubern kann: einen veganen Birnen-Punschkuchen.
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen