Sweet and Easy - Enie backt
Folge 7: Crazy Combies
25 Min.Folge vom 11.06.2022Ab 6
Enie van de Meiklokjes präsentiert ihre Spezialrezepte, die zum Teil aus verrückten Kombinationen bestehen. Ihr saftiger Erdbeer-Avocado-Kuchen oder ihre Schoko-Bacon-Chips-Riegel sorgen auf jeder Party für eine wahre Geschmacksexplosion. Außerdem verrät Enie, wie ihre Moostorte aus Spinat zum gesunden Leckerbissen wird.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen