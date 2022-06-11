Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixx Staffel 11 Folge 7 vom 11.06.2022
Folge 7: Crazy Combies

25 Min. Folge vom 11.06.2022 Ab 6

Enie van de Meiklokjes präsentiert ihre Spezialrezepte, die zum Teil aus verrückten Kombinationen bestehen. Ihr saftiger Erdbeer-Avocado-Kuchen oder ihre Schoko-Bacon-Chips-Riegel sorgen auf jeder Party für eine wahre Geschmacksexplosion. Außerdem verrät Enie, wie ihre Moostorte aus Spinat zum gesunden Leckerbissen wird.

