Sweet and Easy - Enie backt
Folge 17: Aufgepeppte Plätzchen
29 Min.Folge vom 10.12.2022Ab 6
Enie van de Meiklokjes versüßt den Advent mit leckeren Plätzchenkreationen. Das klassische Weihnachtsgebäck hat ausgedient. Stattdessen zaubert Enie gemeinsam mit Freund und Kollege Jochen Bendel Dominosteine mit Kokosnuss und einer fruchtigen Mango-Maracuja-Marmelade. Außerdem stehen dieses Jahr Spitzbuben mit Schokolade und einer speziellen Salzkaramell-Füllung auf dem Plan. Und zum Schluss verrät Jochen sein Geheimrezept für frittierte Vanille-Kipferl.
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
