sixxStaffel 11Folge 14vom 19.11.2022
30 Min.Folge vom 19.11.2022Ab 6

Enie van de Meiklokjes präsentiert regionale Rezepte, die es in sich haben. Dabei verleiht sie leckeren Klassikern eine ganz persönliche Note. Während sie den Frankfurter Bethmännchen eine Extraportion Marzipan verpasst, darf sich der ostdeutsche Berliner Birnenauflauf über eine Baiserhaube freuen. Enies Highlight aus dem Norden, köstliche Franzbrötchen, serviert sie mit einem cremigen Milchreis.

