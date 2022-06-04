Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Augenschmaus im Picknickkorb

sixxStaffel 11Folge 6vom 04.06.2022
Folge 6: Augenschmaus im Picknickkorb

26 Min.Folge vom 04.06.2022Ab 6

Enie van de Meiklokjes zeigt, was bei einem sommerlichen Picknick nicht fehlen darf. Dafür hat sie einige Köstlichkeiten parat. Neben einem fruchtig-bunten Jelly-Cake gibt es zitronig-frische Cheesecakes am Stiel. Und gemeinsam mit ihrem Gast, Sänger und Moderator Ross Antony, bereitet Enie einen cremig-leckeren Milchreiskuchen im Glas vor.

sixx
