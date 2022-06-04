Augenschmaus im PicknickkorbJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: Augenschmaus im Picknickkorb
26 Min.Folge vom 04.06.2022Ab 6
Enie van de Meiklokjes zeigt, was bei einem sommerlichen Picknick nicht fehlen darf. Dafür hat sie einige Köstlichkeiten parat. Neben einem fruchtig-bunten Jelly-Cake gibt es zitronig-frische Cheesecakes am Stiel. Und gemeinsam mit ihrem Gast, Sänger und Moderator Ross Antony, bereitet Enie einen cremig-leckeren Milchreiskuchen im Glas vor.
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen