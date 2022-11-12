Fantastisches FingerfoodJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 13: Fantastisches Fingerfood
27 Min.Folge vom 12.11.2022Ab 6
Enie van de Meiklokjes zaubert köstliches Fingerfood aus verschiedenen Ländern. Diese Rezepte lassen sich ganz schnell und einfach zuhause nachmachen. Los geht es mit einem ungarischen Klassiker: Baumstriezel. Diesen bereitet Enie mit Zimt und Zucker oder mit einer cremig-bunten Füllung zu. Außerdem gibt es Würstchen im Teigmantel und süße Empanadas aus Südamerika.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen