Sweet and Easy - Enie backt
Folge 20: Ei Like Ostern
30 Min.Folge vom 01.04.2023Ab 6
Pünktlich zu Ostern wird es bei Enie van de Meiklokjes kreativ, denn die Ostereiersuche findet in der Küche statt. Die ersten Eier verstecken sich gemeinsam mit Bacon und Käse in einem Brötchen. Es folgt ein Rezept von Zitronenkeksen aus Mürbeteig, die von der Meisterbäckerin mit Lemon Curd verziert werden. Zum Schluss hilft die Schauspielerin Jasmin Schwiers beim Backen eines süßen Kuchens in Hühner-Form.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen