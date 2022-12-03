Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 11Folge 16vom 03.12.2022
26 Min.Folge vom 03.12.2022Ab 6

Enie verwandelt einen bunten Mix aus Essensresten in ein wahres Festmahl: Aus Tomate-Mozzarella und Risotto zaubert sie herzhafte Risottobällchen mit einem Pfirsich-Dip. Außerdem serviert Enie süße Zwetschgenbavesen, Arme Ritter und einen feinen Orangensalat. Gemeinsam mit ihrem heutigen Gast, Aufräum-Expertin Isabella Franke, wirft Enie einen Blick in den Kühlschrank. Mit den Resten aus Thymian, Lauch, Zucchini und Kartoffeln kreieren die beiden einen köstlichen Pie.

