Sweet and Easy - Enie backt

sixxStaffel 11Folge 4vom 21.05.2022
Folge 4: Kleine Kinderträume ganz groß

27 Min.Folge vom 21.05.2022Ab 6

Enie van de Meiklokjes lässt Kindheitserinnerungen wiederaufleben, die wunschlos glücklich machen. Dabei kommen einfache Klassiker ganz groß raus: Egal ob Poffertjes in Donutform, ein Riesen-Schaumkuss-Sandwich oder Enies XXL Jaffa Cakes - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

