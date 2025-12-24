Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Staffel 5Folge 1vom 24.12.2025
Folge 1: Hashtag-Quickie

44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Brandon und seine Jungs haben sich auf ihrem Männer-Trip eine gemeinsame Erinnerung tätowieren lassen. Doch das Ergebnis ist grauenvoll. Uzzi hat eine Idee, wie er Brandons Tattoo bestmöglich verdecken kann. Währenddessen kümmert sich Alice um Sophies Hashtag-Schriftzug, den sie sich auf einer Urlaubsreise hat stechen lassen. Zur Unterstützung hat sie ihren Vater Tony mitgebracht.

