sixxStaffel 5Folge 11vom 24.12.2025
Folge 11: Quatsch mit Soße

44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Ben hat seinen Körper aus Liebe zu seiner Tochter verzieren lassen, doch das Tattoo ging mächtig schief. Sketch hilft ihm und covert den Schriftzug mit einem angriffslustigen Tiger. Andrew hat dagegen ein Tattoo der besonderen Art von seinem Spitznamen, das er unbedingt verschwinden lassen möchte.

