Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 3: Verbotener Fetisch
42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Alex ist leidenschaftlicher Dichter und hat einen seiner eigenen Verse auf seinem Körper verewigt. Sketch unterbreitet ihm einen Vorschlag, wie er den unmöglichen Reim verschwinden lassen kann. Stuart will sich ein Portrait im Gedenken an seinen toten Stiefsohn stechen lassen, und Dean benötigt ein Cover-Up für ein Tattoo, das vor zehn Jahren nach einer wilden Partynacht entstanden ist.
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ALL3MEDIA International, Bildrechte: studio lambert & all3media international