Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 6: Zweifach Fauxpas
44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Andy ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Doch das Kunstwerk, das seinen Bauch ziert, bereut er zutiefst. Die beiden Mittelfinger sollen schnellstmöglich verschwinden. Stattdessen wünscht er sich das Abbild eines wilden Raubtiers. Auch Popstar Michelle Heaton hat ein unliebsames Tattoo am Knöchel, das bereits einmal gelasert wurde. Der undefinierbare Fleck soll nun einem kraftvollen Symbol weichen.
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ALL3MEDIA International, Bildrechte: studio lambert & all3media international