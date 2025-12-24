Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Zweifach Fauxpas

sixxStaffel 5Folge 6vom 24.12.2025
Zweifach Fauxpas

Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Folge 6: Zweifach Fauxpas

44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Andy ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Doch das Kunstwerk, das seinen Bauch ziert, bereut er zutiefst. Die beiden Mittelfinger sollen schnellstmöglich verschwinden. Stattdessen wünscht er sich das Abbild eines wilden Raubtiers. Auch Popstar Michelle Heaton hat ein unliebsames Tattoo am Knöchel, das bereits einmal gelasert wurde. Der undefinierbare Fleck soll nun einem kraftvollen Symbol weichen.

