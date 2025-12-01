Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 10: Chippendale-Flop
44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Für Holli hat ein alkoholreicher Bingo-Abend mit einer schrecklichen Tätowierung geendet. Sketch versucht, das kopflose Strichmännchen mit einem bunten Schmetterling zu überdecken. Pash hat derweil eine große Herausforderung vor sich. Der Pole-Dancer Joe braucht dringend ein Cover Up für ein äußerst hässliches Tattoo, das sogar seine Karriere gefährden könnte.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ALL3MEDIA International, Bildrechte: studio lambert & all3media international