Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Emo-Engel

sixxStaffel 5Folge 2vom 24.12.2025
Folge 2: Emo-Engel

44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Diesmal bekommen die Tattoo-Fixer Besuch von Zoe und Alan. Dieser hat ein unliebsames Tattoo, das schon einmal verändert wurde und von dem er sich nun gerne endgültig verabschieden würde. Auf seiner Hand prangt nämlich der Name seiner Ex-Freundin. Uzzi nimmt sich der Sache an und kann Alan auf Anhieb mit seinem Entwurf überzeugen. Sketch versucht derweil, Kaylees Unterarm mit einem Giraffen-Tattoo zu verschönern.

