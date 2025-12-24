Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 4: Nicht von dieser Welt
44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Melissa ist 57 Jahre alt und hat sich vor einiger Zeit ein überirdisches Tattoo stechen lassen. Künftig soll eine engelsgleiche Zeichnung das unschöne Bild verdecken. Auch Emma trägt ein Tattoo auf ihrem Körper, das sie am liebsten verschwinden lassen würde. Der kleine Fisch soll nun einer hübschen Blume weichen. Alice macht sich sofort an die Arbeit.
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ALL3MEDIA International, Bildrechte: studio lambert & all3media international