Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 5: Erleuchtung inbegriffen
44 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Liam hat sich zu Schulzeiten ein Tattoo stechen lassen, das er nun gerne verdecken würde. Pash entwirft eine griechische Göttin, die in Zukunft Liams Körper zieren soll. Während Megan die Initialen ihres Ex-Freundes loswerden möchte, wünscht sich Adam ein Cover-Up für das abstoßende Tattoo auf seinem Oberarm.
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ALL3MEDIA International, Bildrechte: studio lambert & all3media international