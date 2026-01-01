The Big Bang Theory
Folge 20: Der Zeitspar-Modus
19 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 6
Sheldon übertrifft sich einmal mehr selbst: Er will parallel am Gyroskop-Projekt und an seiner Forschung mit Amy arbeiten. Dafür entwickelt er einen ausgeklügelten Zeitplan. Allerdings fängt er sich von dem Stress eine Erkältung ein und mit Einnahme der Erkältungsmedizin läuft alles ein wenig aus dem Ruder ... Bernadette hadert unterdessen mit sich: Soll sie in ihren Job zurückkehren oder doch lieber bei Halley bleiben?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen