Diese Kandidaten schaffen es ins CampJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 1: Diese Kandidaten schaffen es ins Camp
150 Min.Folge vom 03.02.2019Ab 12
50 Kandidaten kämpfen um den Einzug in das härteste Abnehmcamp Deutschlands. Dafür müssen sie Dr. Christine Theiss und die beiden Trainer Mareike Spaleck und Ramin Abtin von sich überzeugen. Im Olympiastadion in München müssen sich die Kandidaten drei Tage lang sportlichen und mentalen Herausforderungen stellen. Nur wer zeigt, dass er bereit ist, in ein neues Leben zu starten, erhält die Chance auf den Titel "The Biggest Loser 2019" und 50.000 Euro.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen