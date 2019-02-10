Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Der Einzug ins Luxus-Camp

SAT.1Staffel 10Folge 2vom 10.02.2019
Der Einzug ins Luxus-Camp

Der Einzug ins Luxus-CampJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 2: Der Einzug ins Luxus-Camp

101 Min.Folge vom 10.02.2019Ab 12

18 glückliche Kandidaten konnten sich im harten Bootcamp vor den Trainern Ramin Abtin und Mareike Spaleck beweisen und haben den Einzug in die Jubiläumsstaffel geschafft. Die Vorfreude der beiden Teams auf das Camp ist groß. Unter der Sonne Spaniens erwartet die Kandidaten eine Überraschung: Statt erwartetem kargem Zeltlager finden die Abnehmwilligen sich im puren Luxus wieder. Beste Bedingungen, um abzunehmen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen