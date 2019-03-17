The Biggest Loser
Folge 7: Achterbahn der Gefühle
101 Min.Folge vom 17.03.2019Ab 12
Diese Woche werden zwei Mannschaften gewählt. Die Anspannung unter den Kandidaten ist groß: Wen werden die Mannschaftskapitäne in ihre Teams wählen? In der Challenge müssen die Kandidaten Campchefin Dr. Christine Theiss beweisen, wie viel Kraft sie aufbringen können, um sich einen begehrten Gewichtsbonus für ihre Mannschaft zu sichern. Wer kann sich in dieser Woche den Bonus und damit einen Vorsprung auf der Waage erkämpfen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen