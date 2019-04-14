Das große Umstyling 2019Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 11: Das große Umstyling 2019
101 Min.Folge vom 14.04.2019Ab 12
Nach neun Wochen im "The Biggest Loser"- Camp in Andalusien kehren die Kandidaten endlich nach Hause zu ihren Familien zurück und präsentieren stolz ihre neue Figur. Einige Wochen später erwartet die Halbfinalisten dann in der malerischen Berglandschaft Österreichs das lang ersehnte Umstyling. Die Spannung steigt: Welcher Kandidat hat sich in den letzten Wochen am meisten verändert und wer konnte zu Hause sein Ziel weiterverfolgen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen