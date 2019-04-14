Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Das große Umstyling 2019

SAT.1Staffel 10Folge 11vom 14.04.2019
Das große Umstyling 2019

Das große Umstyling 2019Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 11: Das große Umstyling 2019

101 Min.Folge vom 14.04.2019Ab 12

Nach neun Wochen im "The Biggest Loser"- Camp in Andalusien kehren die Kandidaten endlich nach Hause zu ihren Familien zurück und präsentieren stolz ihre neue Figur. Einige Wochen später erwartet die Halbfinalisten dann in der malerischen Berglandschaft Österreichs das lang ersehnte Umstyling. Die Spannung steigt: Welcher Kandidat hat sich in den letzten Wochen am meisten verändert und wer konnte zu Hause sein Ziel weiterverfolgen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen