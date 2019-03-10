Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Das Ziel vor Augen

SAT.1Staffel 10Folge 6vom 10.03.2019
Das Ziel vor Augen

Folge 6: Das Ziel vor Augen

101 Min.Folge vom 10.03.2019Ab 12

In der fünften Woche im Biggest Loser Camp werden die 12 Kandidaten vor eine besondere Herausforderung gestellt: Kämpften sie die vergangenen zwei Wochen noch mit ihrem Partner gemeinsam, treten sie diese Woche im direkten Duell gegen ihn an. Wer schafft es, keine Rücksicht auf Freundschaften zu nehmen und sich durchzukämpfen? Der Anreiz ist hoch: Auch diese Woche geht es für jeden um einen entscheidenden Vorteil für die Waage.

SAT.1
