Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Finale 2019: Neue Rekored und bewegende Auftritte

SAT.1Staffel 10Folge 13vom 28.04.2019
Finale 2019: Neue Rekored und bewegende Auftritte

Finale 2019: Neue Rekored und bewegende AuftritteJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 13: Finale 2019: Neue Rekored und bewegende Auftritte

168 Min.Folge vom 28.04.2019Ab 12

Das Finale von "The Biggest Loser 2019" - ein glanzvolles Wiedersehen voller Überraschungen und großer Emotionen! Bis zum Schluss herrscht Spannung pur: Kann der oder die Favorit/in von seinen Mitfinalisten eingeholt werden? Und welcher der bereits ausgeschiedenen Kandidaten hat auch zu Hause den harten Weg zum Traumgewicht gemeistert? Am Ende entscheidet nur die Waage: Wer wird "The Biggest Loser 2019" und sichert sich den Gewinn in Höhe von 50.000 Euro?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen