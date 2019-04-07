Der Sprung ins HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 10: Der Sprung ins Halbfinale
101 Min.Folge vom 07.04.2019Ab 12
Die letzte Woche in Andalusien: Um die Kandidaten auf die entscheidenden Tage einzuschwören, zeigen die Trainer Videobotschaften der Halbfinalisten der letzten Staffel. Top motiviert geht es danach zum Trainingswettkampf: Wer traut sich, 30 Meter an einem Seil von einer Brücke zu springen? Auch die letzte Challenge hat es in sich: Die Kandidaten müssen ihre abgenommenen Kilos in Form von Orangen einen steilen Berg hinauftragen. Wer sichert sich am Ende das Ticket ins Halbfinale?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen